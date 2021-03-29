В Салаватском районе знакомый ограбил мужчину на поминках матери

Салаватский район | 29 мар 2021 | 14:08

В полицию Салаватского района обратился 45-летний местный житель. Мужчина заявил, что стал жертвой грабителя на поминках своей мамы.







Как оказалось, к мужчине в гости пришёл давний знакомый, который только вышел из тюрьмы. Сельчанин решил устроить поминки своей матери, которая недавно скончалась, и пригласил освободившегося друга. После долгого застолья пострадавший уснул, а когда проснулся заметил пропажу 10 тысяч рублей и своего товарища.



По сообщениям пресс-службы МВД по РБ, грабителем действительно оказался старый друг сельчанина. Он успел потратить часть украденных денег, а другую часть изъяли полицейские.

Пресс-служба МВД по РБ:



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

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