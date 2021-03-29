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Авария в Абзелиловском районе: на перекрестке столкнулись два водителя, один из них погиб

Авария в Абзелиловском районе: на перекрестке столкнулись два водителя, один из них погиб

Абзелиловский район | 29 мар 2021 | 14:26

Сегодня, 29 марта, в Абзелиловском районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с погибшим.

Авария произошла около 09:00 на 7 км автодороги Аэропорт-Магнитогорск. По предварительным данным, на перекрёстке Красная Башкирия - Аэропорт 68-летний местный житель за рулём "Volvo S40", предположительно, при выезде на главную дорогу не уступил "Ладе Веста", имевшей преимущество и столкнулся с ней. В результате аварии водитель "Volvo" скончался на месте происшествия. 32-летний житель Магнитогорска, сидевший за рулём второго автомобиля, и его 48-летняя пассажирка получили травмы. На месте происшествия работает полиция и другие службы.

Информация уточняется.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: скриншот видео

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