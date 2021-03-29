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В Кугарчинском районе ребенок получил страшные ожоги

В Кугарчинском районе ребенок получил страшные ожоги

Кугарчинский район | 29 мар 2021 | 15:54

В минувшее воскресенье в Кугарчинском районе произошел страшный несчастный случай. Четырехлетний малыш едва не погиб, находясь у себя дома.

Когда мама готовила обед, малыш засунул игрушку в огонь и получил страшные ожоги. Сейчас кроха 2017 года рождения находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. В момент происшествия многодетные родители также находились дома, а другие обстоятельства еще предстоит установить специалистам.

По данным Центра профилактики, с начала 2021 года в Башкортостане жертвами пожаров стали трое детей.

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Источник: www.sobkor02.ru

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