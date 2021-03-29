В Гафурийском районе мужчина угнал у приятеля машину, съехал в кювет и уснул
Гафурийский район | 29 мар 2021 | 20:13
45-летний житель села Зилим-Караново обратился в полицию с заявлением об угоне. Оказалось, машину похитил друг мужчины.
Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, полиция обнаружила угнанную машину в кювете с механическими повреждениями. В салоне мирно спал 22-летний товарищ сельчанина. Именно он и похитил автомобиль.
Друзья проводили вечер за распитием спиртных напитков, но вскоре старший товарищ решил прилечь. А молодой парень не хотел останавливаться и решил съездить за выпивкой. Он прошёл в квартиру друга, взял его ключи от машины и поехал в магазин.
Угонщик до места назначения не добрался – он не справился с управлением, съехал в кювет и уснул. Сам парень в ДТП не пострадал. Также выяснилось, что ранее молодой сельчанин уже два раза был судим за угон авто.
Пресс-служба МВД по РБ: