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Авария в Иглинском районе: пьяный водитель устроил аварию, в которой пострадала 5-летняя девочка

Авария в Иглинском районе: пьяный водитель устроил аварию, в которой пострадала 5-летняя девочка

Иглинский район | 30 мар 2021 | 09:21

Ночью в селе Иглино столкнулись два автомобиля, в одном из которых находилась 5-летняя девочка. Ребенок пострадал в ДТП, сообщает глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Авария произошла на улице Ленина. Местный житель за рулём «Nissan Qashqai», по одной из версий, не уступил дорогу «Ладе Гранта», вследствие чего последовало столкновение. В ДТП пострадал 5-летняя пассажирка отечественного авто, однако от серьезных травм ей уберегло детское кресло.

При освидетельствовании выяснилось, что водитель «Nissan Qashqai» находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства случившегося.

По данным Гильмутдинова, за сутки было выявлено порядка 2600 нарушений ПДД, задержаны 33 нетрезвых водителя.

Напомним, 28 марта также в Иглинском районе водитель «Лады Гранты», находясь в состоянии алкогольного опьянения сбил 63-летнего велосипедиста. Последний скончался на месте происшествия.

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Источник: mkset.ru
Фото: ГИБДД РБ

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