Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Альшеевском районе от взрыва газа пострадал оператор котельной

В Альшеевском районе от взрыва газа пострадал оператор котельной

В Альшеевском районе от взрыва газа пострадал оператор котельной

Альшеевский район | 30 мар 2021 | 10:55

Оператор котельной пострадал после хлопка газа в помещении, случившегося из-за заедания клапана. Инцидент произошёл в селе Раевский Алишеевского района днём 29 марта.

Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии 30 марта рассказала и.о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова.

По её словам, мужчина был доставлен в реанимацию с ожогами лица, груди и рук. Его состояние оценивается, как удовлетворительное.

Читайте также:

В Альшеевском районе сбежавшие пони устроили скачки на трассе | видео
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: