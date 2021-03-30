В Альшеевском районе от взрыва газа пострадал оператор котельной

Альшеевский район | 30 мар 2021 | 10:55

Оператор котельной пострадал после хлопка газа в помещении, случившегося из-за заедания клапана. Инцидент произошёл в селе Раевский Алишеевского района днём 29 марта.



Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии 30 марта рассказала и.о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова.



По её словам, мужчина был доставлен в реанимацию с ожогами лица, груди и рук. Его состояние оценивается, как удовлетворительное.



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