В Гафурийском районе в сгоревшем доме спасатели обнаружили фрагменты тела мужчины

Гафурийский район | 31 мар 2021 | 10:09

В Башкирии спасатели нашли фрагменты тела после пожара в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. Сообщение о возгорании в деревне Бакрак Гафурийского района поступило 31 марта в 05:33.







На место выехали спасатели МЧС, а также силы и средства добровольной пожарной команды двух сельсоветов. На момент прибытия пожарных дом на улице Центральной горел открытым пламенем по всей площади (50 кв. метров).



В 06:01 пожар локализовали, открытое горение ликвидировано в 06:28. К сожалению, при разборе завалов в 08:15 спасатели обнаружили фрагменты тела мужчины 1959 года рождения.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.



Добавим, на сегодняшний день в Республике Башкортостан произошло 1474 пожара, при которых погибло 78 человек, из них 3 детей. 61 человек при пожарах получили травмы различной степени тяжести.

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Фото: МЧС РФ по РБ