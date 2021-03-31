В Башкирии жестоко убили 20-летнюю уфимку

Уфа | 31 мар 2021 | 16:25

В Уфе жестоко убили 20-летнюю девушку и положили в мусорный мешок. Об этом сегодня, 31 марта, сообщил родной брат погибшей Дианы Бикташевой.







Накануне он на своей странице отметил, что полиция разыскивает предполагаемого убийцу, 23-летнего уроженца Азербайджана Гурбанли Фарахим Хади Оглы.

— Убийство совершено в Уфе. Диана ушла из дома 24 марта и не вернулась, ее тело нашли в съемной квартире. Мужчина нанес 12 ножевых ранений, запаковал труп в мусорные мешки, удалил свои соцсети и убежал, предположительно, в Москву. Этот азербайджанец находится в РФ нелегально, — заявил Дамир.

В следкоме Башкирии заявили, что предполагаемый убийца уже задержан.

— В настоящее время розыск завершен, следователями совместно с сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, — прокомментировали в ведомстве.

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Фото: diana__rishatovna / Instagram.com

Известно, что сейчас семья погибшей девушки просит неравнодушных помочь с оплатой похорон. Прощание с Дианой состоится завтра, 1 апреля.