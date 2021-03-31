В Кумертау уволилась учительница, нарисовавшая двойку на лбу ученицы

Кумертау | 31 мар 2021 | 18:22

Сегодня, 31 марта, стало известно, что учительница, которая нарисовала двойку прямо на лбу первоклассницы, уволилась. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.







Инцидент произошёл в школе №5 города Кумертау. Мама одной из учениц рассказала, что педагог по изобразительному искусству нарисовала на лбу её дочери двойку за непослушание на уроке, потому что у девочки якобы не было с собой дневника.



Администрация школы и семья школьницы встретились сегодня для выяснения всех обстоятельств конфликта. Учительница уволилась по собственному желанию, а с первоклассницей будет работать школьный психолог.



Также ситуацию в школе Кумертау проверили следователи и прокуратура города.

Пресс-служба прокуратуры РБ:



По результатам проверки прокуратура города внесла в адрес руководителя отдела образования представление, в котором потребовала наказать виновных должностных лиц и принять меры к недопущению подобных нарушений впредь. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной органами полиции по факту ненадлежащего исполнения учителем обязанностей по воспитанию детей.

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Как сообщает директор школы №5, учительница проработала в учебном учреждении с 1991 года. При этом и у коллег, и у родителей, и у учеников педагог была на хорошем счету.