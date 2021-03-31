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Житель Стерлитамака спас собаку из ледяной воды

Житель Стерлитамака спас собаку из ледяной воды

Стерлитамакский район | 31 мар 2021 | 18:31

В Башкирии житель Стерлитамака спас собаку, которая тонула в ледяной воде. Пес запрыгнул на лед за своей игрушкой, однако лед оказался тонким. Животное провалилось в воду. 

Все произошло в Стерлитамаке в районе Дома быта. В местном парке на берегу реки Стерля обычно прогуливаются горожане, в том числе с собаками. Животное побежало на реку за своей игрушкой, которая приземлилась на лед. Однако лед оказался хрупким: спустя мгновение собака оказалась под водой. 

Хозяин собаки незамедлительно рванул к берегу, лег на край льда и аккуратно помог собаке выбраться на берег. К счастью, трагедии удалось избежать. 

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Источник: bash.news

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