В Дюртюлинском районе в реке Белой обнаружили тело мужчины

Дюртюлинский район | 31 мар 2021 | 19:39

В Дюртюлинском районе в Белой найдено тело мужчины. По сообщению МЧС по РБ, утонувшего заметили очевидцы. Они сообщили об жуткой находке спасателям, они же извлекли из воды тело.



«Прибывшими спасателями из воды извлечено тело мужского пола и передано сотрудникам полиции», — сообщили в МЧС по РБ.

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По предварительным данным, погибший был рыбаком. Его личность устанавливается. Останки мужчины направлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти.