ДТП в Уфе: уфимка за рулем "Хендэ Solaris" сбила пешехода

Уфа | 01 апр 2021 | 09:46

31 марта 2021 года на автодорогах Башкирии зафиксировано 4 дорожных происшествия, в которых 4 человека получили ранения.







В 10 часов вечера на ул. Комарова столицы Башкортостана 34-летняя горожанка за рулём "Хендэ Solaris", следуя по ул. Комарова в направлении ул. Первомайская, совершила наезд на женщину 52 лет, которая, по некоторым данным, переходила проезжую часть в неположенном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая обратилась за медпомощью. Начато разбирательство.



За прошедшие сутки работниками ГИБДД выявлено больше 2500 нарушений правил дорожного движения, задержаны 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: блог начальника ГИБДД РБ

Фото: блог начальника ГИБДД РБ