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В Уфе женщину придавило троллейбусом

В Уфе женщину придавило троллейбусом

| 01 апр 2021 | 10:39

Гострудинспекция по Башкирии инициировала проведение расследования несчастного случая, который произошел в Уфе.

29 марта водительница троллейбуса 43 лет проводила в депо осмотр электротранспорта, готовясь с утра выйти на линию. Во время обхода сотрудницей городского МУЭТ транспорта спереди, он неожиданно начал движение. В результате женщину прижало к рядом стоящей машине. С большим количеством травм и переломов ее доставили больницу № 13. Сотрудникам Гострудинспекции предстоит определить, по какой причине транспорт двинулся с места.

Не так давно сообщалось о другом происшествии, которое произошло на заводе «НефАЗ». Здесь, 28 марта, погиб 64-летний слесарь-ремонтник. Он упал с 6-метровой высоты во время демонтажных работ железных конструкций.

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Источник: proural.info

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