В Калтасинском районе в местном магазине произошла массовая драка

Калтасинский район | 01 апр 2021 | 14:09

Массовая драка произошла 28 марта в селе Краснохолмский Калтасинского района Башкирии. Происшествие случилось прямо в магазине.







Камера видеонаблюдения, находившаяся в магазине, зафиксировала, как в помещение входит группа мужчин, часть из которых вооружена битой и ножом. Между ними происходит перепалка. Выяснилось, что местный житель вступил в ссору с местной бандой, которая, как сообщают свидетели событий, нередко буянит в поселке.



Продавщица попробовала усмирить конфликтующих, но с каждым мгновением их злоба разгоралась лишь сильнее, пока в определенный момент двое из них не начали драться. Разнимали дерущихся уже сотрудники Росгвардии, вызванные сотрудниками магазина. Утихомирить их удалось не сразу – банда успела нанести побои мужчине ногами и руками прямо среди полок с продуктами.

37-летнему пострадавшему была оказана помощь врачей. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить работникам органов охраны правопорядка.





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