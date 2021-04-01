В Хайбуллинском районе 27-летний мужчина убил подругу своей мамы за отказ от интима

Хайбуллинский район | 01 апр 2021 | 18:19

Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в Хайбуллинском районе нашли тело пропавшей два года назад 44-летней жительницы села Бурибай. Установлен и подозреваемый – 27-летний сын подруги жертвы, в отношении которого возбудили уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).







Заявление о пропаже женщины поступило в конце ноября 2018 года, видели ее той осенью в последний раз в гостях у знакомой, где они вместе распивали спиртные напитки, уточнили в ведомстве. Следователи также отметили, что подруга сообщила правоохранителям, что пропавшая ушла от нее, поскольку за ней заехал некий знакомый, версию подтвердил и сын приятельницы убитой.

По версии следствия, в ночью с 24 на 25 ноября 2018 года после застолья, когда хозяйка дома уснула, ее сын предложил гостье интимную связь, а в ответ на отказ, задушил. Когда мать узнала о произошедшем, то предложила спрятать труп. Впоследствии фигурант уголовного дела вывез останки на свалку. В настоящий момент тело уже обнаружено и направлено на судебно-медицинское исследование.

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Фото: Следком Башкирии