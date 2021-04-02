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ДТП в Стерлитамаке: водитель «Киа Спортедж» наехал на пожилого пешехода

ДТП в Стерлитамаке: водитель «Киа Спортедж» наехал на пожилого пешехода

Стерлитамакский район | 02 апр 2021 | 09:25

Вчера, 1 апреля, в Стерлитамаке произошло ДТП с пострадавшим человеком. В 5-ом часу вечера водитель за рулем «Киа Спортедж» наехал на пенсионерку.

Все произошло в 5-ом часу вечера на ул. Худайбердина. Мужчина сбил пожилую женщину, выезжая с прилегающей территории на улицу Николаева. Пострадавшая получила ранения, и на данный момент обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

За прошедшие сутки в Башкирии произошло 7 аварий с восемью пострадавшими. Инспекторы ГИБДД задержали 27 нетрезвых водителей, пресекли 2300 нарушений на автодорогах.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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