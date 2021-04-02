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В Бижбулякском районе Башкирии произошел разлив нефтепродуктов

В Бижбулякском районе Башкирии произошел разлив нефтепродуктов

Бижбулякский район | 02 апр 2021 | 15:38

В Башкирии рядом с деревней Павловка образовалась нефтяная река. Местные жители сообщили, что по просторам Бижбулякского района у «Башнефти» разлилось порядка 300 кубов горючего.

По их словам, оно вытекло из трубопровода, который располагается в нескольких километрах от ближайшего населенного пункта. Утечка химжидкости произошла накануне, 1 апреля.

В Сухореченском сельсовете, где и наблюдается разлив топлива, данную информацию подтвердили.

— Глава администрации выехал на место, сейчас выясняют все обстоятельства. Связи на месте нет, мы ждем информацию от наших коллег, — рассказал заведующий сектором администрации района по ЧС Виталий Сергеев.
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Источник: ufa1.ru

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