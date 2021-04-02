В Турции задержали подозреваемого в убийстве 21-летней девушки из Башкирии | видео

Стерлитамакский район | 02 апр 2021 | 20:17

Следком Башкирии передает, что задержан подозреваемый в убийстве 21-летней девушки (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным пресс-службы ведомства, мужчина после преступления пытался скрыться в Турецкой Республике.





С заявлением о пропаже девушки в правоохранительные органы 29 марта обратился житель Стерлитамака. После обращения в полиции установили, что в последнее время она общалась с 23-летним уроженцем Азербайджана. Когда следователи пришли к нему домой, то обнаружили там под кроватью тело пропавшей, обернутой пленкой и скотчем.



Позже выяснилось, что мужчина еще 26 марта вылетел в Москву, а 30 марта в Анталью. После этого фигурант уголовного дела был объявлен в международный розыск. Позже его задержали в Анталье и в тот же день вернули в Россию.

По предварительной версии, в ночь на 25 марта потерпевшая и подозреваемый поссорились на бытовой почве, после чего он задушил девушку шнуром от утюга, а затем множество раз ударил ножом. После убийства, считают в СК, он похитил золотые украшения, сдал их в ломбард, а полученные деньги перевел себе на счет. Мужчина рассчитывал вернуться на родину, но сначала купил билет на ближайший рейс в Турцию.

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Фото: Следком Башкирии

Видео: gtrk.tv

В настоящий момент ему избрана мера пресечения. Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.