В Башкирии на трассе в кювет опрокинулся бензовоз

| 02 апр 2021 | 20:27

В ГУ МЧС России по РБ поступило сообщили о том, что на трассе межмуниципального значения Дюртюли-Нефтекамск опрокинулся в кювет бензовоз марки «КАМАЗ» с цистерной, перевозившего топливо АИ-92 в объёме 24 м3. Погибших и пострадавших нет.







Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, из горловины цистерны имеется незначительная утечка топлива. Сотрудниками МЧС России на месте ДТП создана пенная подушка. Угрозы возгорания нет. Сотрудниками ГИБДД планируется перекрытие участка автодороги для проведения работ по перекачке топлива в резервный бензовоз.

По завершению перекачивания планируется подъём бензовоза с помощью автокрана и бульдозера. Имеется объездной путь протяженностью 5 км. Мероприятия на контроле до ликвидации последствий ДТП.

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ