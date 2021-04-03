Авария в Зилаирском районе: водитель грузовика "MAN" погиб, съехав в кювет
Зилаирский район | 03 апр 2021 | 09:50
2 апреля 2021 года на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых один человек погиб и десять получили травмы.
Во втором часу дня в Зилаирском районе на 180 км автодороги Магнитогорск-Ира 58-летний житель Оренбургской области за рулем грузовика "MAN" с полуприцепом, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и допустил съезд с дороги в левый кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, а его 45-летний пассажир был госпитализирован. Начато разбирательство.
Читайте также:В Башкирии на трассе в кювет опрокинулся бензовоз
Источник: @dgilmutdinov
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также