Авария в Зилаирском районе: водитель грузовика "MAN" погиб, съехав в кювет

Зилаирский район | 03 апр 2021 | 09:50

2 апреля 2021 года на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых один человек погиб и десять получили травмы.



Во втором часу дня в Зилаирском районе на 180 км автодороги Магнитогорск-Ира 58-летний житель Оренбургской области за рулем грузовика "MAN" с полуприцепом, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и допустил съезд с дороги в левый кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, а его 45-летний пассажир был госпитализирован. Начато разбирательство.



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Источник: @dgilmutdinov

Фото: ГИБДД по РБ