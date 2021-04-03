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В Уфе студент воровал из ресторанов электросушилки для рук

В Уфе студент воровал из ресторанов электросушилки для рук

Уфа | 03 апр 2021 | 10:53

В Уфе молодой человек воровал сушилки для рук из туалетных комнат ресторанов. Полицейские установили внешность подозреваемого с помощью видеозаписей с камер наблюдения. Они  вышли на след злоумышленника и задержали его.

Им оказался 19-летний студент, который обучается в одном из учебных заведений города. Парень раскаялся в содеянном и рассказал, что похищенную технику продавал через сайты бесплатных объявлений. Общая сумма ущерба составила более 240 тысяч рублей.

В настоящее время доказана причастность подозреваемого к четырем аналогичным кражам, совершенным на территории Уфы.

- По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Часть похищенного изъята, — прокомментировали «Вестям» в пресс-службе МВД по РБ.
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Источник: gtrk.tv
Фото: МВД РФ по РБ

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