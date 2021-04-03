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Мошенница выманила у жителя Белорецкого района 10 тысяч рублей

Мошенница выманила у жителя Белорецкого района 10 тысяч рублей

Белорецкий район | 03 апр 2021 | 14:24

Правоохранительные органы Башкирии разыскивают мошенницу, которая убедила жителя Белорецкого района начать зарабатывать на бирже и выманила у него 10 тысяч рублей. Неприятная история произошла с 31-летним жителем Белорецкого района.

Ему позвонила неизвестная девушка с предложением заработка на бирже. Она пообещала, что его среднемесячный доход составит около 100 тысяч рублей, а заработанные деньги будут лежать на безопасном счету.

- Мужчина раздумывал недолго и, перейдя по ссылке, которую ему предоставила незнакомка, отправил на счет более 10 тысяч рублей. После всех проделанных действий у него появились подозрения, что он попался на удочку мошенников и он обратился с заявлением в полицию, - сообщили в полиции Башкирии.

Обманутый аферисткой мужчина написал заявление в полицию. По данному факту расследуется уголовное дело о мошенничестве.

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Источник: www.sobkor02.ru

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