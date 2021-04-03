В Уфе мужчины на глазах у хозяйки подожгли ее автомобиль | видео

Уфа | 03 апр 2021 | 14:46

Пострадавшая сообщила, что у нее имеется недоброжелатель, проживающий в городе Сочи, и после еще одной конфликтной ситуации, мужчина мог пойти на подобный шаг.





Следственные органы выяснили, что родственник обиженного мужчины, который проживает в Уфе, нашел приятеля, который дал согласие пойти с ним на преступление за 11000 рублей. Купив на заправке бензин, мужчины утром приехали на такси к дому уфимки. Облив лобовое стекло горючим они подожгли её машину и скрылись с места преступления.

В процессе отработки версии были установлены и задержаны двое уфимцев. Мужчины сорока и тридцати пяти лет, ранее осужденные, признались в содеянном, и на данный момент находятся под подпиской о невыезде.

- Открыто уголовно-процессуальное производство о поджоге по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», — рассказали в пресс-центре Министерства внутренних дел по республике.

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