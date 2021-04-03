Авария в Благовещенском районе: в экипаж ДПС врезался автомобиль

Благовещенский район | 03 апр 2021 | 15:48

В Благовещенском районе Республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудников ГИБДД. Об этом, 3 апреля, написали в социальных сетях свидетели инцидента.







По их словам, ДТП произошло на 48-м километре автодороги Уфа — Янаул, столкнулись три машины. Очевидцы аварии обнародовали видеозапись с места происшествия.

— 22-летний местный житель, управляя Киа Rio, столкнулся с патрульной машиной Рено Логан, — комментируют под постом свидетели в социальных сетях. — После чего Рено выехал на "встречку", где врезался во встречный автомобиль «Лада-Приора», за рулем которого находился 44-летний мужчина. Два инспектора ГИБДД и водитель «Приоры» госпитализированы. Сообщается, что водитель Киа был пьян.

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Фото: bash.dtp.official / Instagram.com