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В Уфе столкнулись сразу 3 маршрутных автобуса

В Уфе столкнулись сразу 3 маршрутных автобуса

Уфа | 03 апр 2021 | 16:17

Три маршрутных автобуса столкнулись на остановке «Дом печати» в Уфе, пострадавших нет. Прокуратура и инспекторы ДПС разбираются в случившемся.

ДТП зафиксировали субботним утром, возле остановки общественного транспорта «Дом печати» столицы. Совершили столкновение сразу 3 пассажирских автобуса.

- В результате аварии пострадавших нет, автобусы получили небольшие механические повреждения, - рассказали в башкирской прокуратуре, подчеркнув, что по данному факту начата проверка.
Сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям компаний-перевозчиков на предмет соответствующего оказания услуг жителям и соответствия техсостояния ТС требованиям безопасности.

Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД.

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