В Уфе столкнулись сразу 3 маршрутных автобуса
Уфа | 03 апр 2021 | 16:17
Три маршрутных автобуса столкнулись на остановке «Дом печати» в Уфе, пострадавших нет. Прокуратура и инспекторы ДПС разбираются в случившемся.
ДТП зафиксировали субботним утром, возле остановки общественного транспорта «Дом печати» столицы. Совершили столкновение сразу 3 пассажирских автобуса.
- В результате аварии пострадавших нет, автобусы получили небольшие механические повреждения, - рассказали в башкирской прокуратуре, подчеркнув, что по данному факту начата проверка.Сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям компаний-перевозчиков на предмет соответствующего оказания услуг жителям и соответствия техсостояния ТС требованиям безопасности.
Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД.
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