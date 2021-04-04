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Авария в Чишминском районе: в столкновении двух легковушек пострадал 18-летний парень

Авария в Чишминском районе: в столкновении двух легковушек пострадал 18-летний парень

Чишминский район | 04 апр 2021 | 09:59

Вечером 3 апреля в восьмом часу вечера в Чишминском районе на трассе М-5 Самара-Уфа-Челябинск произошла серьезная авария. 39-летняя местная жительница за рулем «Лады Гранта» не справилась с рулевым управлением и въехала в попутный «Toyota Prius», которой управляла 43-летняя жительница Краснодарского края.

Удар был такой силы, что оба автомобиля оказались в кювете. Благо, никто не погиб. В столкновении машин пострадал лишь 18-летний пассажир отечественной легковушки.

Всего за минувшие сутки в республике произошло 8 аварий, в которых 12 получили травмы.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ

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