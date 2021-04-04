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ДТП в Уфе: водитель автобуса насмерть сбил пешехода | видео

ДТП в Уфе: водитель автобуса насмерть сбил пешехода | видео

Уфа | 04 апр 2021 | 13:48

4 апреля, в 11 часов дня в городе Уфе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По сообщению Telegram-канала ГИБДД по республике, 40-летний уфимец за рулем маршрутного автобуса НефАЗ, следуя по ул. Кольцевая, сворачивая на улицу Ульяновых на зеленый сигнал светофора совершил наезд на человека, находившегося на проезжей части.

В итоге пешеход от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Личность мужчины предстоит выяснить. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ

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