В Краснокамском районе Башкирии безработный мужчина ограбил продуктовый магазин
Краснокамский район | 04 апр 2021 | 14:04
Нигде не работающий и имевший ранее судимость житель города Агидель ночью ограбил сельский магазин в Краснокамском районе. Мужчина вынес сигареты, водку и деньги. Когда к нему неожиданно пришли сотрудники правоохранительных органов, преступник уже успел выпить и съесть награбленное. Полицейские ходатайствуют о его аресте на период проведения расследования дела о хищении.
Продавщица магазина сёла Бачкитау утром придя на работу обнаружила взломанную дверь, а на полках отсутствовали некоторые товары, алкогольные напитки, сигареты. Кроме того, из кассы исчезли деньги.
Прибывшие на место сотрудники полиции по горячим следам вычислили личность вора.
Задержанный стал фигурантом дела о хищении. Ему угрожает до 5 лет заключения. Сейчас решается вопрос о его аресте на время расследования уголовного дела.