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В Краснокамском районе Башкирии безработный мужчина ограбил продуктовый магазин

В Краснокамском районе Башкирии безработный мужчина ограбил продуктовый магазин

Краснокамский район | 04 апр 2021 | 14:04

Нигде не работающий и имевший ранее судимость житель города Агидель ночью ограбил сельский магазин в Краснокамском районе. Мужчина вынес сигареты, водку и деньги. Когда к нему неожиданно пришли сотрудники правоохранительных органов, преступник уже успел выпить и съесть награбленное. Полицейские ходатайствуют о его аресте на период проведения расследования дела о хищении.

Продавщица магазина сёла Бачкитау утром придя на работу обнаружила взломанную дверь, а на полках отсутствовали некоторые товары, алкогольные напитки, сигареты. Кроме того, из кассы исчезли деньги.

Прибывшие на место сотрудники полиции по горячим следам вычислили личность вора.

- Им оказался базработный ранее судимый 31-летний агиделец. Его задержали и доставили в местный отдел полиции. На допросе мужчина подтвердил, что все похищенное употребил сам, а деньги потратил, - рассказали в органах правопорядка Республики Башкортостан.

Задержанный стал фигурантом дела о хищении. Ему угрожает до 5 лет заключения. Сейчас решается вопрос о его аресте на время расследования уголовного дела.

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Источник: www.sobkor02.ru

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