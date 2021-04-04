В Иглинском районе пьяный молодой мужчина угнал соседскую машину и уехал к друзьям

Иглинский район | 04 апр 2021 | 15:04

Молодой мужчина из Урмана, находясь в алкогольном опьянении, угнал машину соседа и отправился в соседнее село к своим друзьям. Но, долго кататься на чужой автомашине ему не пришлось, по приезду в гости в баке закончилось топливо, и дальше ему пришлось добираться пешком. Мужчину уже задержали, автомобиль возвращен хозяину.







В полиции РБ сообщили, что в органы охраны правопорядка поступило заявление об угоне в Урмане Иглинского района отечественного авто. Выехавший на место происшествия наряд полиции сразу обнаружил похищенное транспортное средство: оно стояло с пустым бензобаком в соседнем Улу-Теляке.



Скоро нашелся и угонщик. Сторонником покататься на чужом автомобиле оказался один из местных жителей – 21-летний юноша.



В тот вечер, после продолжительной гулянки, юноша вышел на улицу подышать свежим воздухом и, заприметив припаркованную автомашину, решил ее угнать.





- Он забрался в автомобиль, вскрыв замок зажигания завел его и отправился к товарищам в соседнюю деревню. Как только он заехал в населенный пункт, в машине закончилось топливо. Бросив автомашину, мужчина пошел к товарищам пешком, - рассказали в МВД Республики Башкортостан.

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В данное время угонщик задержан, открыто уголовно-процессуальное производство.