Пожар в Уфе: мужчина заживо сгорел в собственной квартире

Уфа | 05 апр 2021 | 10:19

Мужчина 55 лет погиб в результате пожара в собственной квартире в городе Уфе. Инцидент произошел 4 апреля в жилом доме на ул. Мусоргского. Сообщение о пожаре поступило в 17.37.







В 17.50 возгорание было ликвидировано силами МЧС. Огонь повредил домашнее имущество в комнате. К сожалению, в процессе тушения найдено тело мертвого мужчины 1965 г.р. Причины случившегося выясняются.

Как напомнили в пресс-центре республиканского МЧС, главными причинами пожаров с жертвами остаются неосмотрительное обращение с огнем и несоблюдение правил устройства и использования электрического оборудования. В общей сложности с начала года в Республике Башкортостан случилось 1610 пожаров, при которых погибло более 80 человек, из них четверо детей.





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