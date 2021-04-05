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В Абзелиловском районе Башкирии задержали лже-электриков

В Абзелиловском районе Башкирии задержали лже-электриков

Абзелиловский район | 05 апр 2021 | 15:06

В Абзелиловском районе полицейские разыскали мошенников, обманывавших местное население. Представлявшись электриками они выманивали деньги.

По сообщению пресс-центра МВД по республике, после ряда заявлений о вымогательстве, полицейские приступили к розыску мошенников. Одна из пострадавших смогла сделать фото автомобиля, на котором передвигались электрики.

Мужчина и женщина в жилете  со светоотражающими элементами являлись в дома местных жителей под видом электромонтеров, проводили якобы осмотр оборудования, а позже просили рассчитаться за устранение найденных повреждений. По факту, конечно, никакой работы аферисты не производили.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след преступников, ими оказались 27-летний, имевший ранее судимость, молодой человек и женщина 48 лет.

По выявленному факту мошенничества возбуждено уголовно-процессуальное производство по признакам преступного деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Даны признательные показания.

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Источник: bash.news

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