В Уфе водитель такси помог задержать похитителей дорогого женского белья

Уфа | 05 апр 2021 | 15:25

По сообщению пресс-центр МВД по республике, таксист приехал на вызов и увидел, что в ближайшем магазине выбиты стекла окон. Едва только он хотел позвонить полицейским, как к нему поступил новый заказ в нескольких метрах от торговой точки. К водителю такси подсели двое мужчин с объемными сумками. Прикинув в голове увиденное и странных клиентов, водитель отправился по маршруту.







Однако мужчина не намеревался отвозить попутчиков по назначенному адресу, а выискивал сотрудников полиции. В скором времени они и вправду натолкнулись на инспекторов ДПС. Водитель такси тормознул, вышел из авто и заблокировал все двери.



Мужчина рассказал о странных клиентах полицейским, и их задержали. В сумках преступников оказалось дорогое женское бельё, которое мужчины похитили из магазина. Общая сумма ущерба составила порядка шестидесяти тысяч рублей.

Похитителями оказались до этого судимые 26-летний житель Иглинского района и 32-летний уфимец. Похищенные товары мужчины планировали продавать случайным прохожим.





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Фото: скриншот видео