ДТП в Уфе: водитель иномарки сбил 71-летнюю пенсионерку

Уфа | 06 апр 2021 | 09:36

В городе Уфе жительница Челябинской области угодила в больницу после наезда на нее автомашины. Примерно в 9 часов вечера 5 апреля её сбил водитель на «Фиат Альбеа».







Все произошло на ул. Международной, когда пожилая женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу со светофором. После дорожно-транспортного происшествия пенсионерка была госпитализирована, а водитель проходить медосвидетельствование на наличие в организме алкоголя отказался.



Приехавшие на место ДТП инспекторы ДПС обнаружили отсутствие дублирующих дорожных знаков и соответствующей горизонтальной разметки на дороге. В отношении ответственных лиц был составлен акт о недочетах дорожной сети.

За прошедшие сутки в Республике Башкортостан случилось 6 аварий, в которых получили травмы 7 человек. 23 автолюбителя попались в нетрезвом виде, всего инспекторы ГИБДД пресекли 2400 нарушений на автодорогах.

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