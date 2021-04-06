В Уфе мужчина обнаружил гранату возле своей машины

Уфа | 06 апр 2021 | 10:13

Житель Уфы нашел возле своего автомобиля предмет, похожий на гранату. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.







Как выяснилось, мужчина вышел из дому и направился к своему авто, чтобы съездить по делам. Однако пока доставал ключи, обратил внимание на подтаявший снег возле машины: он увидел предмет, похожий на гранату, но не стал подходить к нему близко, а сразу же вызвал взрывотехников. Правоохранители приехали к месту опасной находки и осмотрели ее. Они установили, что корпус взрывного устройства с механической частью запала был пустым и не нес угрозы окружающим. Разбираться в том, как оказалась находка в снегу в спальном районе города и кто ее владелец, теперь предстоит полицейским.





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