ДТП в Уфе: под колеса автомобиля попал мальчик на самокате

Уфа | 06 апр 2021 | 10:27

Вечером, 5 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие в столице Башкирии на ул. Ахметова.







36-летний водитель за рулем автомобиля Хэндэ Tucson, следуя вдоль дома №298, сбил 12-летнего подростка. Мальчик двигался на самокате вдоль улицы. Медики диагностировали у ребенка травму ноги. После оказания медпомощи его отпустили домой.

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В причинах и обстоятельствах инцидента разбираются работники ГИБДД. Выяснилось, что на этом участке дороги отсутствовали пешеходные ограждения. Это нарушение требований государственного стандарта. Сотрудники правоохранительных органов составили акт и обязали ответственных лиц исправить недочеты.