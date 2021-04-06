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В Ишимбайском районе целую улицу в поселке затопило талыми водами | видео

В Ишимбайском районе целую улицу в поселке затопило талыми водами | видео

Ишимбайский район | 06 апр 2021 | 19:04

Село Сайраново в Ишимбайском районе затопило талыми водами. На улице Первомайской под водой остались частные подворья. Ситуация повторяется каждый год весной, вплоть до июня огороды и дворы селян не просыхают.

О своей беде сайрановцы сняли видео, где обратились за помощью к властям. По словам местных жителей, все дело в слишком узкой водосточной трубе, которая засоряется еще с осени и не пропускает талые воды.

- Каждый год улицу Первомайскую в деревне Сайраново вот так затапливает. Каждый год жалуемся. Не скажу, что не отреагировали. Приезжали, в резиновых сапогах походили. Осенью положили трубу с малюсеньким диаметром. Она забилась и не пропускает воду. Вся вода, снег, талые воды стекаются сюда. Я еще выхожу в сапогах. А есть те, кто не могут выбраться из своих домов.  И скотине тяжело, и огороды до июня не могут просохнуть. И это в 21 веке, — сетует жительница села.

В видеообращении жители просят их услышать и проложить через улицу по оврагу к реке трубу с достаточным диаметром.

Как прокомментировали в пресс-службе республиканского МЧС, ситуация взята на контроль. Сейчас в деревне Сайраново завершаются работы по расширению и углублению канавы для отвода талых вод. На месте находится глава администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов. Причиной подтопления стало засорение водопропускных труб. Вода со дворов постепенно уходит, добавили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

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