В Ишимбайском районе целую улицу в поселке затопило талыми водами | видео
Ишимбайский район | 06 апр 2021 | 19:04
Село Сайраново в Ишимбайском районе затопило талыми водами. На улице Первомайской под водой остались частные подворья. Ситуация повторяется каждый год весной, вплоть до июня огороды и дворы селян не просыхают.
О своей беде сайрановцы сняли видео, где обратились за помощью к властям. По словам местных жителей, все дело в слишком узкой водосточной трубе, которая засоряется еще с осени и не пропускает талые воды.
В видеообращении жители просят их услышать и проложить через улицу по оврагу к реке трубу с достаточным диаметром.
Как прокомментировали в пресс-службе республиканского МЧС, ситуация взята на контроль. Сейчас в деревне Сайраново завершаются работы по расширению и углублению канавы для отвода талых вод. На месте находится глава администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов. Причиной подтопления стало засорение водопропускных труб. Вода со дворов постепенно уходит, добавили в ведомстве.