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В Уфе молодой водитель напал с битой на таксиста

В Уфе молодой водитель напал с битой на таксиста

Уфа | 06 апр 2021 | 19:16

Жители Уфы стали свидетелями очередной дорожной перепалки. Так, молодой водитель «Форд Фокус» напал с железной битой на машину такси.

Как сообщают очевидцы, конфликт между автовладельцами возник из-за небольшого проезда у дома №16/1 по улице Хадии Давлетшиной. Водитель такси пытался припарковаться в «карман», для этого ему потребовалось выехать на несколько метров. Но водитель иномарки решил, что таксист обязан уступить дорогу именно ему.

Агрессивный водитель вытащил железную биту и сломал ею боковое зеркало на машине таксиста. К слову, за конфликтом наблюдал и пассажир такси, который вскоре успел выбежать из авто и скрыться с места инцидента.

Возмущенный водитель иномарки пытался выманить таксиста для «разговора по-мужски». Очевидцы намерены передать номер иномарки в правоохранительные органы.

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Источник: bash.news

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