В Ишимбае сотрудника больницы насмерть придавило деревом

Ишимбайский район | 07 апр 2021 | 10:45

В Башкирии 52-летний сотрудник Ишимбайской центральной районной больницы погиб на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба гострудинспекции.







Несчастный случай произошел 5 февраля текущего года. В этот день трое мужчин на территории психоневрологического отделения спиливали ветхие деревья. Первое поваленное дерево работники отодвинули в сторону забора и приступили ко второму. Один из сотрудников подпиливал тополь снизу, и его напарники заметили, что дело пошло не по их плану – ствол начал заваливаться в другую сторону. К сожалению, мужчины не успели ничего предпринять. Тополь упал на лежащее у забора дерево: его отбросило назад, и работник получил сильный удар в голову. Пострадавший погиб от полученных травм.

В сообщении подчеркивается, что валку деревьев выполняли два штукатура-маляра и электрогазосварщик, хотя такую работу можно доверять только профессионалам. Кроме того, мужчины управлялись бензопилой, не пройдя заранее обучения безопасным приемам.

За допущенные нарушения работодатель привлечен к административной ответственности – теперь он обязан выплатить штрафы на общую сумму 545 тысяч рублей. Материалы расследования переданы в следственный комитет.

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