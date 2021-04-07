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Уфимского врача спасатели наградили медалью за спасение ребенка на Павловке

Уфимского врача спасатели наградили медалью за спасение ребенка на Павловке

Караидельский район | 07 апр 2021 | 20:41

В Уфе врачу Азамату Гиззатуллину вручили медаль МЧС России "За спасение погибающих на водах". Он в июле 2020 года спас пятилетнего ребенка, который пострадал при столкновении моторных лодок.

Трагедия произошла 6 июля. В тот день семья с детьми поехала на реку, чтобы испытать недавно приобретенную моторную лодку. На воде в них влетела другая моторная лодка, которой управляла пьяная компания. Глава семейства в этой аварии получил перелом, а его 5-летнему сыну разорвало кишечник. Первым пришел на помощь врач Азамат Гиззатуллин — он вытащил малыша на берег и оказал ему первую медицинскую помощь. После операции мальчишка несколько месяцев провел в больнице. Сейчас он уже выздоровел.

— На данный момент у нас всё нормально, мы здоровы, — сообщил отец ребенка после награждения Азамата Гиззатуллина.

Напомним, что родители после аварии искали мужчину, спасшего ребенка, чтобы отблагодарить его за оказанную помощь.

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Источник: ufa1.ru
Фото: russkihirina / Instagram.com

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