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В Балтачевском районе в местной реке обнаружили следы нефтепродуктов

В Балтачевском районе в местной реке обнаружили следы нефтепродуктов

Балтачевский район | 08 апр 2021 | 09:21

Пресс-служба минэкологии Башкирии сообщила, что вблизи деревни Старобалтачево обнаружены пленки со следами нефтепродуктов на поверхности реки Сарыяз. Загрязнение находится в 200-250 метрах от населенного пункта.

– В ходе визуального осмотра инспекторы Нефтекамского территориального комитета Минэкологии РБ подтвердили данный факт. Специалистами аналитической лаборатории министерства отобраны пробы воды, проводятся исследования, – передали в министерстве.

В настоящий момент опасность загрязнения, по сообщению минэкологии, отсутствует. В ведомстве также отметили, что опасность загрязнения отсутствует.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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