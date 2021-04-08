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Уфимские спасатели вытащили собаку, провалившую под лед

Уфимские спасатели вытащили собаку, провалившую под лед

Уфа | 08 апр 2021 | 11:03

Накануне, 7 апреля, в центр Управления гражданской защиты поступило сообщение о тонувшем человеке в районе переправы «Док-Пассажирская». Спасатели в экстренно порядке выехали на место происшествия. По приезду выяснилось, что помощь требуется собаке — домашнее животное провалилось под лед.

Спасатели вытащили собаку и передали в руки хозяина. К счастью, у четвероногого травмы не выявлены. Ему лишь понадобится тело и любовь владельца. В УГЗ отдельно отметили, что это участок особо излюблен местными жителями. Только за 15 минут спасатели переправили с одного берега на другой 6 человек.

«Здесь установлены знаки об опасности перехода, регулярно проводятся рейды. Но, к сожалению, ни это, ни очевидная угроза жизни – вода на льду, рыхлый желтоватый лед, промоины – не останавливает людей», — заявили в УГЗ.

Спасатели напомнили об опасности рыхлого льда и прогулок около незащищенных территории.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: УГЗ

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