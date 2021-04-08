В Уфе задержали мужчину, который выращивал в шкафу коноплю

Уфа | 08 апр 2021 | 11:09

35-летнего жителя Уфы задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики. По предварительным данным, на своей съемной квартире мужчина выращивал коноплю.







Настоящую теплицу подозреваемый смастерил в мебельном шкафу. Там не хранились вещи, зато были установлены электрические лампы, вентиляторы и приборы для поддержания нужной температуры и влажности. В таких условиях хорошо прорастали кусты наркосодержащих растений.



Следователям удалось выяснить, что мужчина продавал запрещенные вещества через закладки. Покупателей находил в соцсетях. В ходе обыска дома у задержанного было обнаружено 5 кустов опасного растения, а также более 300 граммов марихуаны. В настоящее время уфимец находится под стражей. За любовь к рассаде ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось о семейной паре из Октябрьска, занимавшейся выращиванием конопли. Супруги уверяли, что собирали урожай исключительно для себя. Однако правоохранители обнаружили у них 5 килограмм запрещенных веществ.





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Фото: пресс-служба МВД России по РБ