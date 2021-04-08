В Бирске в пожаре пострадали женщина и 2 ребенка

Бирский район | 08 апр 2021 | 11:21

Сегодня, 8 апреля, в районе 8:00 произошел пожар в Бирске. В жилом здании на улице Ленина загорелась квартира на первом этаже. На место происшествия в экстренном порядке были направлены службы спасения.







Известно, что в пожаре пострадали женщина и две мальчиков 5 и 2 лет. Они госпитализированы из соседней квартиры в городскую больницу. Медики оценивают состояние детей как тяжелое.



Сообщается, что пожар возник на кухне. Спасателям удалось ликвидировать открытый огонь к 8:28. Причина возгорания выясняется, на месте работает дознаватель МЧС по РБ.



Напомним, ранее сообщалось, что в Благоварском районе погибла женщина с шестилетним сыном.

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Фото: МЧС по РБ