В Иглинском районе полицейский, ставший фигурантом уголовного дела, покончил с собой

Иглинский район | 08 апр 2021 | 12:17

Стали известны подробности гибели сотрудника МВД, который наложил на себя руки в доме у родителей.







32-летний сотрудник Иглинского отдела МВД Башкирии, наложивший на себя руки в одном из сел в доме у родителей, незадолго до смерти стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил осведомленный источник Mkset.



Как уточнил собеседник, дело было возбуждено в минувший понедельник в отношении погибшего и двух его коллег.



Отмечается, что погибший сотрудник полиции не имел семьи, но проживал с девушкой в другой квартире. Также стало известно, что на месте происшествия было найдено охотничье ружье. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и выясняют причины произошедшего.

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