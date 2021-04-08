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В Иглинском районе полицейский, ставший фигурантом уголовного дела, покончил с собой

В Иглинском районе полицейский, ставший фигурантом уголовного дела, покончил с собой

Иглинский район | 08 апр 2021 | 12:17

Стали известны подробности гибели сотрудника МВД, который наложил на себя руки в доме у родителей.

32-летний сотрудник Иглинского отдела МВД Башкирии, наложивший на себя руки в одном из сел в доме у родителей, незадолго до смерти стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил осведомленный источник Mkset.

Как уточнил собеседник, дело было возбуждено в минувший понедельник в отношении погибшего и двух его коллег.

Отмечается, что погибший сотрудник полиции не имел семьи, но проживал с девушкой в другой квартире. Также стало известно, что на месте происшествия было найдено охотничье ружье. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и выясняют причины произошедшего.

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Источник: mkset.ru

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