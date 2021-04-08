В Уфе недалеко от Южного автовокзала умер мужчина

Уфа | 08 апр 2021 | 14:03

В социальных сетях распространилась информация о погибшем мужчине на одной из городских остановок. Трагический случай произошел около Южного автовокзала. По словам очевидцев, ему стало плохо на остановочном павильоне.



Смерть мужчины подтвердили в пресс-службе МВД. По их данным, гибель уфимца не носит криминальный характер.



«По предварительным данным, мужчине стало плохо. Он скончался до приезда скорой помощи. Была вызвана специализированная служба», — заявили в МВД.

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Фото: соцсети

По одной из версий, у него случился сердечный приступ. Точная причина смерти будет установлена на судмедэкспертизе.