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В Мечетлинском районе Башкирии покупатель без денег направил пистолет на продавщицу

В Мечетлинском районе Башкирии покупатель без денег направил пистолет на продавщицу

Мечетлинский район | 08 апр 2021 | 15:41

55-летний житель села Большеустьикинское в Мечетлинском районе Башкирии стал фигурантом уголовного дела из-за голода. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, мужчина зашел в продуктовый магазин и набрал целый пакет.

Продавщица, надеясь на добропорядочность покупателя, положила палку колбасы, буханку хлеба, две бутылки водки, сигареты и зажигалку, затем выставила счет в 1120 рублей.

«Грабитель сообщил, что у него нет денег, после чего достал из кармана пистолет и начал угрожать и пытаться отобрать у женщины продукты. Кассирша, опасаясь за свою жизнь, сдалась и, когда злоумышленник убежал, вызвала полицейских», — восстановили картину произошедшего в министерстве.

Разбойника с травматическим оружием нашли недалеко от места преступления – на соседней улице он распивал спиртное. Разрешение на хранение и использование пистолета и охотничьего ружья у задержанного было. После возбуждения уголовного дела по статье 162 УК РФ оружие изъяли.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МВД по РБ

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