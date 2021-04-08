Смертельная авария под Уфой: столкнулись три машины, один человек погиб | видео

Уфа | 08 апр 2021 | 21:12

Сегодня, 8 апреля, на автомобильной дороге М-5 случилась авария со смертельным исходом. Неподалеку от Нагаевского шоссе столкнулись три автомобиля. По имеющимся сведениям, водитель ВАЗ-2110 двигался в направлении Челябинска, он буксировал машину такой же марки. Во время движения трос порвался, и водитель буксируемой машины вышел, чтобы поправить его. В это время водитель Lexus RX300 наехал на остановившиеся машины.





— В результате дорожной аварии 40-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия. На месте работают сотрудники полиции и другие службы, — рассказали в ГИБДД Башкирии.

Башкирия занимает 4-ое место из 85 субъектов РФ по числу аварий. 1-ое место занял Краснодарский край, 2-ое — Московская область, третье — Санкт-Петербург. За прошедший год в Башкирии произошло 3757 ДТП, в них погибли 455 человек, ранены — 4662. Такое положение дел встревожило башкирские власти. Глава Башкирии Радий Хабиров уже несколько раз отчитывал на оперативном совещании и экс-главу Минтранса РБ Алана Марзаева, и главного гаишника республики Динара Гильмутдинова. Марзаев уже ушел с поста. Однако это не помогает — количество аварий со смертельным исходом растет каждым месяцем. Тогда власти Башкирии решили принять жесткие меры.

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Фото: ГИБДД Башкирии

Видео: gtrk.tv