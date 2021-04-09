В Белорецке в пожаре погиб житель многоквартирного дома | видео

Белорецкий район | 09 апр 2021 | 10:19

Серьезный пожар унес жизнь человека в многоквартирном доме в Белорецке. Сообщение о возгорании на улице Кооперативной поступило 8 апреля в 17-38.







На момент прибытия экстренных служб горела одна из квартир в трехэтажном жилом доме. Из дома было эвакуировано 26 человек из них 5 детей. Еще 2 человека спасены звеном газодымозащитной службы, их госпитализировали с отравлением продуктами горения. В 18.58 пожар был полностью ликвидирован на площади 24 кв.м.



К сожалению, на пепелище был обнаружен погибший мужчина 1951 г.р.

К тушению подключились 12 человека и 3 единицы техники МЧС России, а также спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Причина устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России, а также следственно-оперативная группа.

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