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В Баймакском районе лошадь выпрыгнула на дорогу и пробила стекло автомобиля

В Баймакском районе лошадь выпрыгнула на дорогу и пробила стекло автомобиля

Баймакский район | 10 апр 2021 | 09:51

Лошадь, которую перевозили на автоприцепе, выпрыгнула на дорогу и пробила стекло автомобиля. ДТП произошло возле деревни Куянтаево Баймакского района.

По словам очевидцев, жеребца испугал проезжающий мимо КамАЗ. Он рванул вперед, спрыгнул с прицепа и залетел в заднее окно перевозившего его легкового автомобиля.

Сейчас животное чувствует себя нормально, успокоил пользователей Сети его хозяин, житель Баймака Альфред Хусаинов. Жеребец, которому нет еще и года, получил лишь пару царапин на носу:

- Короче, жеребец жив и здоров, довольный, бегает, кроет кобыл. Стекло автомашины уже поменял. Так что, можете расходиться, «кина» не будет!

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Источник: gtrk.tv

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