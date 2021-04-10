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Город Салават частично затопило талыми водами | видео

Город Салават частично затопило талыми водами | видео

Салават | 10 апр 2021 | 17:15

Город Салават оказался частично подтоплен талыми водами, стекающими с полей. 9 апреля на пути к большой воде оказалась часть улицы Ленинградской. Видео потопа разместили в Сети очевидцы. На кадрах видно, как в воде наполовину оказались автомобили, местами их пришлось буксировать с помощью техники.

- Каждый год там с полей вода приходила. Но строить там дома, не продумав ливневку-сверхразум

- Гондолы готовь зимой, это же Венеция, элитный район, каждый год в воде

Как пишет издание «Выбор» со ссылкой на экстренные службы, уже с утра 9 апреля было организовано круглосуточное дежурство для наблюдения за уровнем талых вод вдоль всех поперечных улиц по ул. Ленинградская.  Спецтехника прорыла несколько канлов для отвода талых вод в поле и в русло реки в районе мкр. Желанный. Однако потоки с полей стали поступать резко и настолько быстро, что снизить их уровень до безопасного не удалось. Таким образом и произошло подтопление проезжей части по Ленинградской от ул. Губкина до ул. Малыгина. Спад воды начался только после 9 часов вечера. Контроль за ситуацией продолжается.

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Источник: gtrk.tv

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